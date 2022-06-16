Ростуризм представил маршрут по местам отдыха Путина

Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе Петербургского международного экономического форума представила маршрут «Сибирские каникулы», который будет проходить по местам путешествий президента Владимира Путина.

«Ростуризм запускает туристический маршрут по местам, где любит отдыхать президент. Это один из пяти уже прошедших экспертизу национальных маршрутов», — говорится в сообщении пресс-службы Ростуризма.

Продолжительность маршрута составляет восемь дней, протяженность — около 1,2 тысячи километров. Отмечается, что в нем соединились невероятно красивая природа, уникальные артефакты Сибири, культовые места.

По планам, первые группы туристов поедут по президентскому маршруту уже в июле. Всего в разработке ведомства 24 маршрута, на их запуск будет потрачено 1,2 миллиарда рублей.