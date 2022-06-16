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Беременным женщинам разрешили пить кофе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые Квинслендского университета выяснили, что будет, если пить кофе во время беременности. Оказалось, что женщинам в положении можно пить кофе в умеренных количествах и не бояться за здоровье ребенка.

Проведенный генетический анализ не выявил повышенного риска выкидыша, мертворождения или преждевременных родов у женщин, которые пьют около двух-трех чашек кофе в день. Это первой исследование, в котором употребление кофе отделили от других факторов риска.

Специалисты использовали восемь смоделированных генетических вариантов, которые предсказывали поведение женщин в отношении кофе и изучали, связаны ли эти варианты с исходами родов.

При этом ученые подчеркнули, что в исследовании рассматривались только определенные неблагоприятные исходы беременности. Вполне возможно, что потребление кофеина может повлиять на другие важные аспекты развития плода.

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