Беременным женщинам разрешили пить кофе

Ученые Квинслендского университета выяснили, что будет, если пить кофе во время беременности. Оказалось, что женщинам в положении можно пить кофе в умеренных количествах и не бояться за здоровье ребенка.

Проведенный генетический анализ не выявил повышенного риска выкидыша, мертворождения или преждевременных родов у женщин, которые пьют около двух-трех чашек кофе в день. Это первой исследование, в котором употребление кофе отделили от других факторов риска.

Специалисты использовали восемь смоделированных генетических вариантов, которые предсказывали поведение женщин в отношении кофе и изучали, связаны ли эти варианты с исходами родов.

При этом ученые подчеркнули, что в исследовании рассматривались только определенные неблагоприятные исходы беременности. Вполне возможно, что потребление кофеина может повлиять на другие важные аспекты развития плода.