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Праздник «Солнцестояние» пройдет в мистическом Окунево

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/solarfest

Этно-фестиваль «Солнцестояние» начнется в пятницу в мистическом Окунево в Омской области, сообщают организаторы.

Окунево — удивительная деревня, ставшая местом паломничества ценителей силы и эзотерики. Множество явлений, мифов, преданий, легенд, загадок и историй связано с этим волшебным местом.

«Это не только знакомство с интересными людьми, участие в большой купальской мистерии, в обучающих творческих мастер-классах, ярмарке, широких еупальских игрищах и хороводах. Здесь вы получите заряд энергии и позитива надолго, на многие вещи в жизни посмотрите по новому, получите массу положительных эмоций», — говорится в сообщении.

Праздник «Солнцестояние-Окунево» продлится с 17 по 22 июня. Участников этно-фестиваля ждут хороводы, игры на варгане, ориентированные практики, ателье-мастерская, йога, ремесленные и творческие мастерские, лекции и семинары.

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