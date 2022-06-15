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Производство электромобилей хотят запустить в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российско-китайское предприятие по производству электробусов и электромобилей планируется создать в Иркутской области, соглашение об этом власти подписали с Сычуаньской компанией на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает правительство региона.

«Проект по созданию производства электромобилей и электробусов очень важен для нашего региона, и мы заинтересованы в его скорейшей реализации, — сказал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Площадку для производства ищут. Параллельно разрабатываются бизнес-план и техническая документация проекта. Сроки реализации проекта пока не сообщались.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир - новые возможности».

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Топ комментариев

pepelmetal

Можно им и вообще перекрыть, чтобы поняли чего стоит русофобия в современном мире

Maniac.

Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....

Disobedient

Бубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...

physx

О! Горе то какое, как же теперь жить!