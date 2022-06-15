Производство электромобилей хотят запустить в Иркутской области

Российско-китайское предприятие по производству электробусов и электромобилей планируется создать в Иркутской области, соглашение об этом власти подписали с Сычуаньской компанией на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает правительство региона.

«Проект по созданию производства электромобилей и электробусов очень важен для нашего региона, и мы заинтересованы в его скорейшей реализации, — сказал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.



Площадку для производства ищут. Параллельно разрабатываются бизнес-план и техническая документация проекта. Сроки реализации проекта пока не сообщались.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир - новые возможности».