Производство электромобилей хотят запустить в Иркутской области

Российско-китайское предприятие по производству электробусов и электромобилей планируется создать в Иркутской области, соглашение об этом власти подписали с Сычуаньской компанией на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает правительство региона.
«Проект по созданию производства электромобилей и
электробусов очень важен для нашего региона, и мы заинтересованы в его
скорейшей реализации, — сказал первый
заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан
Ситников.
Площадку для производства ищут. Параллельно разрабатываются бизнес-план и техническая документация проекта. Сроки реализации проекта пока не сообщались.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир - новые возможности».
pepelmetalМожно им и вообще перекрыть, чтобы поняли чего стоит русофобия в современном мире
Maniac.Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....
DisobedientБубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...
physxО! Горе то какое, как же теперь жить!