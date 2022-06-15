Зеленский признал «болезненные потери» в украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинская армия несет болезненные потери, в частности в Донбассе и потребовал проверить обеспечены ли военнослужащие средствами индивидуальной защиты

«За прошедшие сутки в битве в Донбассе кардинальных изменений не произошло. Наиболее жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и раньше. Потери, к сожалению, есть потери, и они болезненные», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также несут болезненные потери в Харьковской области.

Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному проверить, обеспечены ли военнослужащие средствами индивидуальной защиты.

«Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом. Я ожидаю проверки логистики в армии, проверки того, что поставляется, и того, как распределяются средства индивидуальной защиты», — заявил Зеленский.