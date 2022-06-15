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Путин сделает заявление о ситуации в мировой политике и экономике

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в речи на пленарной сессии XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст оценки ситуации в мировой политике и экономике, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Речь, конечно, пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается вообще мировое хозяйство, о несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых и финансовых войнах, санкциях, ограничениях и так далее», — цитирует ТАСС Ушакова.

По его словам, что «президент поделится своей оценкой формирования многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывают этот процесс для участников всего глобального рынка».

Президент посвятит значительную часть выступления задачам, которые стоят перед Россией: «обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию условий для комфортного ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей», пояснил Ушаков.

В этом году ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня. Главная тема форума: «Новый мир — новые возможности».

 


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