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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навального перевели в колонию строгого режима

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционного политика Алексея Навального вывезли из исправительной колонии №2 в Покрове и отправили в колонию строгого режима, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

«Он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили. Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного», — цитирует Михайлову ТАСС.

Предположительно, оппозиционера перевели в колонию строгого режима ИК-6 «Мелехово» во Владимировской области. Михайлова уточнила, что защита навестит Навального, как только выяснит, где он находится.

В конце марта Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Позже Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов.

В конце мая оппозиционер сообщил, что стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме. Навального обвиняют в «создании экстремисткой группы, разжигании ненависти к чиновникам и олигархам, а также в призывах к несогласованным митингам». Ему грозит еще до 15 лет лишения свободы.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...

Asd10

Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......

Alhazred

ВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))