Навального перевели в колонию строгого режима

Оппозиционного политика Алексея Навального вывезли из исправительной колонии №2 в Покрове и отправили в колонию строгого режима, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

«Он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили. Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного», — цитирует Михайлову ТАСС.

Предположительно, оппозиционера перевели в колонию строгого режима ИК-6 «Мелехово» во Владимировской области. Михайлова уточнила, что защита навестит Навального, как только выяснит, где он находится.

В конце марта Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Позже Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов.

В конце мая оппозиционер сообщил, что стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме. Навального обвиняют в «создании экстремисткой группы, разжигании ненависти к чиновникам и олигархам, а также в призывах к несогласованным митингам». Ему грозит еще до 15 лет лишения свободы.