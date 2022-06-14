Навального перевели в колонию строгого режима

Оппозиционного политика Алексея Навального вывезли из исправительной колонии №2 в Покрове и отправили в колонию строгого режима, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.
«Он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили. Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного», — цитирует Михайлову ТАСС.
Предположительно, оппозиционера перевели в колонию строгого режима ИК-6 «Мелехово» во Владимировской области. Михайлова уточнила, что защита навестит Навального, как только выяснит, где он находится.
В конце марта Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Позже Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов.
В конце мая оппозиционер сообщил, что стал обвиняемым по уголовному делу об экстремизме. Навального обвиняют в «создании экстремисткой группы, разжигании ненависти к чиновникам и олигархам, а также в призывах к несогласованным митингам». Ему грозит еще до 15 лет лишения свободы.
UynachalnicaНепонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...
AlhazredБггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...
Asd10Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......
AlhazredВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))