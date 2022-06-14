S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет без русскоязычной озвучки

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет без русскоязычной озвучки, такое решение приняли разработчики из студии GSC Game World.

Информация о наличии русскоязычной локализации уже удалена с официального сайта игры. В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будут только русские субтитры, хотя первоначально игра должна была получить полноценную озвучку на русском языке.

Представитель GSC Game World в официальном Discord-канале назвал причиной отказа от дубляжа боевые действия на территории Украины. При этом игра должна получить украинский дубляж.

Также разработчики подтвердили, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесен на 2023 год. Ранее предполагалось, что игра выйдет 8 декабря 2022 года.