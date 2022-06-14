«Первый Российский Национальный Канал» появился в Wink

«Первый Российский Национальный Канал» начал вещать в видеосервисе Wink, его смогут увидеть абоненты большинства пакетов от Ростелекома, сообщает пресс-служба компании.

Канал «Первый Российский Национальный Канал» будет доступен на кнопке 55 в сервисе Wink в следующих пакетах: «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «Популярный», «Трансформер», «Максимум», «Премиум».

«Первый Российский Национальный Канал» — телеканал межнационального общения. Создан для полного и объективного освещения актуальных вопросов в сфере межнациональных отношений, демонстрации достижений народов РФ, укрепления единства российской нации.

В эфире телеканала новостные передачи, телемосты с регионами, научные, авторские и документальные программы о культуре, традициях, ремеслах народов многонационального российского государства.