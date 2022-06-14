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Дожди и похолодание придут в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Холодный фронт принесет в Новосибирске дожди и свежий ветер, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Мы ждем прохождение холодного фронта во второй половине дня в среду. Затем ветер сменит направление и будет попрохладней», — сказала синоптик.

В среду местами дождь и гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью составит 16-18 градусов, а днем — 23-25 градусов тепла.

В четверг также ожидаются дожди и грозы. Ветер поменяет направление на северо-западный. Ночью в четверг и пятницу температура воздуха составит 11-14 градусов тепла, днем будет 21-23 градуса в оба дня.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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