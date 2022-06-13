Эрдоган обсудит «зерновой коридор» с Путинам и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит по телефону с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским создание безопасного коридора для вывоза зерна с Украины

«Между Украиной и Россией идет война, и мы знаем, что именно из этих стран в значительной степени поступает сельхозпродукция. На данном этапе у нас нет с этим проблем, на наших складах есть 5 миллионов тонн пшеницы, но мы бы хотели увеличить эти объемы», — цитирует ТАСС Эрдогана.

По его словам, безопасный коридор для отправки украинской сельхозпродукции создается не только для Турции, но и для третьих стран.

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Создание 2зернового коридора» обсуждалось на переговорах в Анкаре главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу. Путин заявил, что Москва гарантирует проход судов с зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные России порты, такие как Бердянск и Мариуполь.

Турецкие власти сообщали, что могут предоставить гарантии безопасности поставок украинского зерна по Черному морю. Механизм дорожной карты поставок украинского зерна готов на 80-90% и при достижении соответствующих договоренностей может быть запущен в кратчайшие сроки.