Путин призвал россиян к сплоченности и единению

Президент Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России и напомнил, что сейчас важно быть сплоченными.

На церемонии награждения лауреатов Государственной премии, глава государства отметил, что День России наполнен гордостью за историю нашей страны и верой в ее будущее. «Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными», — сказал Путин.

По его словам, это единство, преданность родине и ответственность за нее завещали нам предки. «Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России», — отметил президент.

«И сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными», — подчеркнул Путин.