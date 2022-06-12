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Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс и ряд других федеральных законов.

Российские суды не будут исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта, когда Россия решила выйти из Совета Европы. Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ, следует из законов.

Выплаты компенсаций по постановлениям, которые вступили в силу до этой даты, будут производиться в рублях на счета в российских банках до конца текущего года.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии 15 марта подготовил «проект мнения» с призывом исключить Россию. Москва не стала дожидаться официального исключения и сама заявила о выходе из организации.

ЕСПЧ — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы, подписавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

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