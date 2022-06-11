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Камеры наблюдения зоопарка запечатлели жуткое существо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Amarillo, Texas

Камера ночного наблюдения зоопарка в городе Амарилло на севере Техаса запечатлела таинственное существо, прошедшее мимо ограды.

На опубликованной зоопарком фотографии видно жутковатое создание на двух ногах, которое отдаленно напоминает человека и бродит за забором охраняемого объекта, пишет издание New York Post.

Отмечается, что сотрудники не нашли признаков проникновения в зоопарк, также не было замечено никаких признаков преступной деятельности. Никто не пострадал.

«Был ли это человек в странной шляпе, который любит гулять по ночам? Или крупный койот на задних лапах? Чупакабра? Это настоящая загадка Амарилло, и мы просим помочь ее разгадать», — говорится на сайте зоопарка.

Специалисты официально назвали существо UAO — Unidentified Amarillo Object (неопознанный объект Амарилло).

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Жизнь #Мистика #Курьезы
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