Камеры наблюдения зоопарка запечатлели жуткое существо

Камера ночного наблюдения зоопарка в городе Амарилло на севере Техаса запечатлела таинственное существо, прошедшее мимо ограды.

На опубликованной зоопарком фотографии видно жутковатое создание на двух ногах, которое отдаленно напоминает человека и бродит за забором охраняемого объекта, пишет издание New York Post.

Отмечается, что сотрудники не нашли признаков проникновения в зоопарк, также не было замечено никаких признаков преступной деятельности. Никто не пострадал.

«Был ли это человек в странной шляпе, который любит гулять по ночам? Или крупный койот на задних лапах? Чупакабра? Это настоящая загадка Амарилло, и мы просим помочь ее разгадать», — говорится на сайте зоопарка.

Специалисты официально назвали существо UAO — Unidentified Amarillo Object (неопознанный объект Амарилло).