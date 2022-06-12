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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские дроны‑камикадзе доказали эффективность на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российский дрон-камикеадзе «Ланцет»
Российский дрон-камикеадзе «Ланцет»
Фото: © «Ростех»

«Дроны-камикадзе "КУБ" и "Ланцет" успешно показали себя в боевых условиях. Оба беспилотника достаточно быстры, бесшумны, просты в применении, способны преодолевать десятки км и обладают высокой точностью», — заявил представитель Ростеха.

Дроны в основном используются для поражения удаленных наземных целей. «При этом "Ланцет" имеет высокий уровень автономности и несет оптико-электронный комплекс, позволяющий самостоятельно находить цель и поражать ее», — отметили в госкорпорации.

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«КУБ» имеет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета — 30 минут, скорость — 130 километров в час.

«Ланцет» оснащен несколькими типами систем наведения: координатной, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированной. Он имеет оснащен телевизионный канал связи, передающий изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 километров.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия #Конфликты
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