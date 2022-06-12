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Врач рассказал о последствиях проглоченной жвачки

Источник:
Sibnet.ru
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Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко объяснил, что будет, если случайно проглотить жевательную резинку. По его словам, некоторым людям она противопоказана.

Один маленький липкий комочек вреда не принесет, пояснил врач в интервью «Комсомольской правде». Кроме того, под действием желудочного сока жвачка быстро потеряет всю свою липкость. Так что паниковать не стоит.

Другое дело, если глотать резинку постоянно. Такая привычка может вызвать кишечную непроходимость, отметил Карпенко

Врач напомнил любителям жевать жвачку универсальное правило — делать это нужно только после еды. Собственно для этого она и предназначена, сказал он.

В ином случае человеку минимум обеспечен «зверский аппетит». Бывают и проблемы похуже — нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. С гастритами жевать резинку на голодный желудок просто противопоказано, подчеркнул Карпенко.

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Иркут 69

Как обычно. Сплотимся де, вокруг трона... везде враги и только он, надежа государь и опора отечеству...

DYNAMO7294

Смею тебя заверить что 99.9% россиян тоже в это число не входят!

Times Square

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Disobedient

Молодёжь прочитает. Что за скайнет, что за хреень, что он вообще несёт. Не было такого в игре престолов.