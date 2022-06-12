Врач рассказал о последствиях проглоченной жвачки

Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко объяснил, что будет, если случайно проглотить жевательную резинку. По его словам, некоторым людям она противопоказана.

Один маленький липкий комочек вреда не принесет, пояснил врач в интервью «Комсомольской правде». Кроме того, под действием желудочного сока жвачка быстро потеряет всю свою липкость. Так что паниковать не стоит.

Другое дело, если глотать резинку постоянно. Такая привычка может вызвать кишечную непроходимость, отметил Карпенко

Врач напомнил любителям жевать жвачку универсальное правило — делать это нужно только после еды. Собственно для этого она и предназначена, сказал он.

В ином случае человеку минимум обеспечен «зверский аппетит». Бывают и проблемы похуже — нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. С гастритами жевать резинку на голодный желудок просто противопоказано, подчеркнул Карпенко.