Агроном объяснил, какую черешню лучше не покупать

Российская черешня в магазинах безопасна для здоровья, за исключением тех случаев, когда на ней есть особые пятна, предупредил агроном Михаил Воробьев.

Покупая черешню, не стоит забывать, что для защиты урожая от вредителей фермеры могут обрабатывать плодовые деревья ядохимикатами, сказал в беседе с радио Sputnik. Он посоветовал при выборе ягоды проверять, нет ли белесого налета в ложбинках около плодоножек.

«В том месте, где плодоножка прикрепляется к ягоде, есть ложбинка. Если ягоду относительно недавно обрабатывали какими-то ядохимикатами, то в этом углублении будет белесый налет. С ягод в процессе транспортировки этот налет может стереться, а ложбинка недоступна для трения», — объяснил Воробьев.

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Агроном не рекомендует покупать черешню с белесыми пятнами, поскольку она может оказаться вредной для здоровья. По его словам, неприятные ощущения во рту, возникающие во время еды, тоже могут сигнализировать о плохом качестве плодов.

«Если съесть такую черешню, то можно ощутить неприятное пощипывание во рту. Такое ощущение — это признак того, что на ягоде остались ядохимикаты, которых быть не должно. Такой черешней можно и отравиться», — сказал Воробьев.