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Объявлены результаты первых ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рособрнадзор направил в регионы результаты первых ЕГЭ по химии, литературе и географии. Выпускники сдавали их 26 мая.

Все участники экзаменов получат свои результаты не позднее 10 июня. По данным ведомства, большинство сдававших эти предметы смогут претендовать на поступление в вузы России, у них достаточно баллов.

Химию в основной срок сдавали более 77 тысяч человек. Порядка 12 тысяч из них показали отличные результаты в диапазоне 81-99 баллов. Средний тестовый балл по химии составил 54,3 балла.

ЕГЭ по литературе сдавали около 42,5 тысячи человек. Из них около 8 тысяч участников набрали более 81 балла и стали отличниками. Средний тестовый балл — 60,8. Участниками ЕГЭ по географии стали более 13 тысяч человек, средний тестовый балл по этому предмету — 54,6.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля. В четверг, 9 июня, выпускники школ сдают самый массовый экзамен по выбору — обществознание, участие в нем примут почти 305 тысяч человек.

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