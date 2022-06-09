Конкурс хвалебной оды коню, который может прослезиться от искренности, состоится на чемпионате среди табунщиков в Бурятии.

Межрегиональный чемпионат среди табунщиков состоится 16 июля в селе Толтой Тункинского районе. Соревноваться мастера верховой езды будут в национальных видах спорта: конных скачках, конной стрельбе из лука, борьбе на лошадях, ловле коня арканом.

Также участники могут спеть верному жеребцу хвалебную оду. Если скакун прослезится или заплачет, то конкурсант победит. Такую оду раньше умел петь каждый кочевник.

«В переводе с бурятского языка, ода начиналась с таких слов: "Пусть все будет хорошо в нашем мире». Потом по тексту кочевник восхвалял скакуна. Напевал, что у того самые зоркие глаза, густая грива, белоснежные зубы, что он самый сильный. Жеребец слушал это и в конце песни пускал слезу. Это означало, что животное приняло слова благодарности», — сказал «КП»-Иркутск» организатор соревнований Саян Шожоев.

Самый лучший певец получит дополнительный бал в общий зачет, который поможет ему выиграть главный приз соревнований. За первое общекомандное место гарантируется награда в 110 тысяч рублей, за второе – 70 тысяч и за третье – 40 тысяч.