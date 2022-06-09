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Сбербанк приостановил расчеты в юанях из-за санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк с 7 июня прекратил трансграничные переводы в юанях. В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

«Эта временная мера затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях», — говорится в сообщении.

Теперь компаниям придется проводить операции с китайской валютой через другие партнерские банки, оставив контракты в Сбербанке, либо перейти на обслуживание к другим кредитным организациям, которые проводят расчеты в юанях.

Сбербанк в настоящее время находится под западными санкциями. В рамках шестого пакета ограничительных мер Евросоюза кредитное учреждение с 14 июня отключат от международной системы переводов SWIFT.

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