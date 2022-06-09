Microsoft выпустит новую облачную консоль Xbox

Компания Microsoft в 2023 году выпустит облачную консоль Xbox Keystone, позволяющую стримить игры на различные устройства.

Консоль будет работать на облачной технологии Xbox Cloud Gaming. Устройство будет представлять приставку для телевизора и смартфона с геймпадом стоимостью 99 доллара. Она позволит играть «из облака», пишет Windows Central со ссылкой на источники внутри компании.

Для ее работы потребуются подписка Xbox Game Pass Ultimate и широкополосное подключение к интернету. На данном этапе разработки Xbox Cloud Gaming может поддерживать максимальное разрешение 1080p на ПК и 720p на мобильных устройствах.

Keystone также будет поддерживать другие стриминговые сервисы, включая Netflix и Disney+. Консоль будет доступна на рынках, где уже запустился Xbox Cloud Gaming. России в этом списке пока нет.