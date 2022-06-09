Россия применила на Украине «связанные в сеть» истребители Су‑57

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) задействовали в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, сообщил РИА Новости источник.

«Российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57», — сказал источник.

По его словам, «самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени».

«Объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражение целей», — пояснил источник. Он также уточнил, что удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.