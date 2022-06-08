Москвичи отобрали у омича 84 млн рублей в криптовалюте

Три жителя Москвы под видом силовиков заставили омича отдать им 84 миллиона рублей в криптовалюте, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в июле 2021 года москвичи узнали, что у омича есть крупные суммы в криптовалюте, приехали в Омск и десять дней вели наблюдение.

Затем они остановили потерпевшего на улице, представились сотрудниками государственных органов и предъявили поддельные удостоверения. Они посадили мужчину в автомобиль и заставили передать им 3 миллиона рублей и перевести более 84 миллиона рублей в криптовалюте.

Москвичей задержали. Их дело по части пунктам «а», «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбойное нападение), части 4 статьи 327 УК РФ (использование поддельных документов) передадут в Октябрьский районный суд Омска.