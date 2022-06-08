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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Началась сборка упрощенной Lada Granta

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ запустил производство упрощенной Lada Granta без подушек безопасности и ABS, сообщили инсайдеры с завода. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«В 07.36 8 июня началась сборка первого автомобиля Granta в упрощенной версии. План на сегодняшний день — в дневную смену 68 товарных автомобилей», — написал паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

По информации инсайдеров, малое количество объясняется изменившимся технологическим процессом. Сегодня происходит перенастройка работы персонала сборочных постов, далее объем выпуска будет увеличиваться.

На упрощенных версиях Lada Granta, по данным источников, не будет подушек безопасности, ассистентов ABS и ESP, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, электрических стеклоподъемников. Стоимость такого авто составит не менее 600 тысяч рублей.

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