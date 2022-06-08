Фадеев посмеялся над заявлением Наргиз о возвращении хитов

Бывший продюсер Наргиз Максим Фадеев прокомментировал слова певицы о том, что она вернула хиты в репертуар.

Наргиз после ухода из лейбла Фадеева в 2019 году запретили исполнять ее хиты, среди которых «Ты моя нежность», «Вдвоем». В мае артистку депортировали из Россию с запретом на въезд на 50 лет. Певица, находясь в Узбекистане, заявила, что снова будет исполнять хиты.

«Во-первых, это уголовная статья, и неважно в каком регионе она находится. Во-вторых, это заявление меня улыбнуло, этим Наргиз только подтвердила, что без моих песен и музыки она — никто. Обычная караоке-певица. Сейчас она вызывает у меня только смех и испанский стыд» — сказал Максим Фадеев телеграм-каналу «Неопра, блин!»