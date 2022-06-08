ЦБ втрое повысил предельный размер перевода денег за рубеж

Банк России с 8 июня разрешит физлицам в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тысяч долларов, сообщает пресс-служба ЦБ

Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. С середины мая лимит составлял 50 тысяч долларов.

Через компании, оказывающие услуги по переводу денег без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более 10 тысяч долларов или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте (прежний порог — 5 тысяч долларов).

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.