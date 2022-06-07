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Древние британцы поклонялись курам

Источник:
PNAS
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Фото: Lip Kee / Attribution-ShareAlike License

Британцы до вторжения римлян на остров поклонялись курам, выяснила международная группа ученых. Только в первом тысячелетии нашей эры под влиянием Римской империи эту птицу в Северной Европе стали активно использовать в качестве продукта питания.

Изучение куриных останков в 89 странах показало, что птица была впервые одомашнена 3500 лет назад в Юго-Восточной Азии, и только потом появилась в Европе. Процесс начался примерно в 1500 году до нашей эры.

Предком домашней курицы Gallus domesticus являлась джунглевая курица Gallus gallus. Постепенно эта птица стала самым распространенным домашним животным, сейчас на планете насчитывается более 70 миллиардов представителей данного вида.

Первоначально в Европе курица была экзотикой, привозимой из дальних стран. В регион птица проникла около 800 года до нашей эры, попав в Средиземноморский регион из Азии по маршрутам, которыми пользовались греческие, этрусские и финикийские морские торговцы.

Затем в течение тысячи лет курицы адаптировались к более холодному климату и постепенно проникали в Шотландию, Ирландию, Скандинавию, Исландию. При этом древних британцев хоронили вместе с этими птицами, что доказывает их особое положение.

По всей видимости, на тот момент курицы считались «проводниками душ» — существами, которые сопровождали человеческую душу в следующую жизнь. Их также использовали в качестве компаньонов. Лишь после этого они превратились в привычную еду.

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