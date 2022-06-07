БелАЗ выпустил первый в мире угольный самосвал с газовым двигателем

Первый в мире 90-тонный карьерный самосвал с газовым двигателем собран на заводе БелАЗ в Белоруссии, сообщил генеральный конструктор Александр Насковец.

«Это первый в мире с такой грузоподъемностью самосвал, который работает чисто на газу, на сжиженном природном газе. Бак объемом 1,5 тысячи литров — хватает на полную смену работы от 12 до 14 часов в зависимости от условий эксплуатации. Экономия составляет до 30% на топливе за счет разницы стоимости дизельного и газового топлива», — цитирует ТАСС Насковца.

Мощности белорусского завода позволяют производить до 25 единиц таких 90-тонных самосвалов в месяц. Первая машина будет поставлена в Кемеровскую область на один из разрезов компании «Кузбассразрезуголь», в кооперации с которой разрабатывалась новая техника.

В планах БелАЗа через год выпустить 130-тонный самосвал с газовым двигателем.