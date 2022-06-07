Японские ученые нашли намеки на следы внеземной жизни

Наличие аминокислот в грунте с астероида Рюгу, доставленном зондом «Хаябуса-2», может говорить о существовании жизни за пределами Земли, заявил профессор астробиологии Йокогамского государственного университета Кенсей Кобаяши.

В пробах грунта с Рюгу обнаружили более 20 видов аминокислот. «Тот факт, что аминокислоты содержатся в недрах астероидов, повышает вероятность, что эти органические соединения попали на Землю из космоса. <…> Жизнь могла зародиться в большем количестве мест во Вселенной, чем мы думали раньше», — приводит РИА Новости слова Кобаяши.

Благодаря этому открытию исследователи впервые доказали, что в астероидах, бороздящих космос, содержатся органические соединения.

Согласно одной из научных теорий, аминокислоты попали на Землю из космоса на метеорите. Но у этой версии есть изъяны: небесные тела сгорают при вхождении в атмосферу.

Космический зонд «Хаябуса-2» запустили к астероиду Рюгу в 2014 году. Он удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Капсула с грунтом, собранным зондом, содержала черный песок и газ.