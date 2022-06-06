Подсчитаны затраты на максимальную прокачку героя Diablo Immortal

Полная прокачка персонажа Diablo Immortal обойдется игрокам в 110 тысяч долларов, подсчитали эксперты.
Покупки требуются игрокам из-за наличия так называемых легендарных самоцветов, которые используются для улучшения героя. Бесплатно в игре они выпадают крайне редко — для сбора полной коллекции может потребоваться около десяти лет.
Даже за деньги собрать их быстро затруднительно — они случайно выпадают из лутбоксов, в которых есть другие предметы. В итоге геймеры вынуждены покупать значительное количество таких игровых предметов.
Релиз Diablo Immortal состоялся 2 июня. Игра недоступна в России из-за санкций. Также Diablo Immortal не вышла в Бельгии и Нидерландах, где запрещено распространение проектов с механиками лутбоксов из-за схожести с азартными играми.
VALGORПо твоему все страны, руководство которых пытается проводить независимую политику и думать о своём населении...
UynachalnicaВ контрактники пусть идет, возраст позволяет! Там его оденут в мундир!
VALGORЭто от безысходности, санкции не помогают, наложено уже больше 10000 санкций, а эффекта нет, разогнали...
UynachalnicaНу на затягивание конфликта и надо было рассчитывать, еще перед составлением планов, а не "на одним полком...