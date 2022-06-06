НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Медведев увидел признаки «пожара в мировой экономике»

Источник:
РИА Новости
310 9
Фото: © пресс-служба президента России

Шестой пакет санкций Евросоюза против России приведет к возникновению революционной ситуации в мире, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он констатировал, что Европа не может сразу отказаться от российского сырья, так как «свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке». Теперь европейцам необходимо за несколько месяцев найти альтернативные источники поставок нефти такого же качества.

«Они знают, что все равно надо будет найти "серые" схемы, чтобы получить наше сырье, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции. И это несмотря на то, что в Италии уже бастуют дальнобойщики, Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям, ублюдочные власти в Варшаве вообще отказались поставлять сырье на Украину и теперь будут его только продавать», — подчеркнул зампред СБ.

Целью санкций против Национального расчетного депозитария зампред Совбеза назвал желание создать для России ситуацию дефолта. Он подчеркнул, что страна никогда не отказывалась платить.

«Получится ведь что? России не заплатят, Россия не вернет, хотя все возможности у нас для этого есть. А по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар. Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян. В итоге никто ничего не получит — ни у нас, ни за рубежом», — отметил Медведев.

Еще по теме
The Guardian рассказала о победе России в экономической войне
Самостоятельно строящиеся дома попадут под льготную ипотеку
Россиянам рассказали, где оформить карты Visa и Masterсard
Экономист предупредила о последствиях раздувания доллара
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты
Безлимит ушел в архив: почему изменились мобильные тарифы?
Снег в июне выпал в Томске
Шольц и Макрон задумали договориться с Москвой в обход Киева
Обсуждение (9)
Картина дня
Bloomberg заявило об ударе Путина по самому больному месту Европы
Медведев увидел признаки «пожара в мировой экономике»
ФСБ предложила создать базу заводских кодов телефонов
Милонов предложил нарядить чиновников в мундиры
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
93
Кремль подвел итоги 100 дней спецоперации на Украине
69
Путин предостерег США от поставок Украине дальнобойных систем
64
Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил
52
Путин рассказал о щелкающей украинские ракеты, «как орехи» ПВО
37
Окружающие Сербию славянские страны запретили пролет Лаврова