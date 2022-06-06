Медведев увидел признаки «пожара в мировой экономике»

Шестой пакет санкций Евросоюза против России приведет к возникновению революционной ситуации в мире, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он констатировал, что Европа не может сразу отказаться от российского сырья, так как «свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке». Теперь европейцам необходимо за несколько месяцев найти альтернативные источники поставок нефти такого же качества.

«Они знают, что все равно надо будет найти "серые" схемы, чтобы получить наше сырье, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции. И это несмотря на то, что в Италии уже бастуют дальнобойщики, Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям, ублюдочные власти в Варшаве вообще отказались поставлять сырье на Украину и теперь будут его только продавать», — подчеркнул зампред СБ.

Целью санкций против Национального расчетного депозитария зампред Совбеза назвал желание создать для России ситуацию дефолта. Он подчеркнул, что страна никогда не отказывалась платить.

«Получится ведь что? России не заплатят, Россия не вернет, хотя все возможности у нас для этого есть. А по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар. Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян. В итоге никто ничего не получит — ни у нас, ни за рубежом», — отметил Медведев.