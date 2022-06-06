Тепло вернется в Новосибирск

Теплая погода постепенно вернется в Новосибирск, в четверг воздух прогреется до 25 градусов тепла, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Мы будем в юго-западной периферии антициклона, воздух придет из районов южного Урала и Казахстана и принесет тепло», — сказала синоптик.

В ближайшие трое суток в Новосибирске ожидается погода без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Во вторник ночью ожидается 4-6 градусов тепла, днем —17-19 градусов тепла. В среду ночью будет 7-9 градусов, днем 19-21 градус тепла. В четверг ночью прогнозируется 8-10 градусов, днем —23-25 градусов.