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Тепло вернется в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Теплая погода постепенно вернется в Новосибирск, в четверг воздух прогреется до 25 градусов тепла, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Мы будем в юго-западной периферии антициклона, воздух придет из районов южного Урала и Казахстана и принесет тепло», — сказала синоптик.

В ближайшие трое суток в Новосибирске ожидается погода без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Во вторник ночью ожидается 4-6 градусов тепла, днем —17-19 градусов тепла. В среду ночью будет 7-9 градусов, днем 19-21 градус тепла. В четверг ночью прогнозируется 8-10 градусов, днем —23-25 градусов.

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