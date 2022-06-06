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День России подарит длинные выходые

Источник:
Sibnet.ru
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Начавшаяся рабочая неделя завершится длинными выходными с празднованием Дня России — жители отдохнут с 11 по 13 июня.

День России, отмечаемый 12 июня, в 2022 году выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 13 июня.

Следующая за праздниками неделя для трудящихся в режиме пятидневки будет короткой — всего четыре рабочих дня.

День России — один из самых молодых государственных праздников, в этом году у него 30-летний юбилей. Он появился в 1992 году как День принятия декларации о государственном суверенитете России. Действующее имя получил в 2002 году.

«Давайте стремиться к этой высокой цели — сделать Россию могучей и уважаемой, а собственную жизнь достойной и свободной. Уверен, что вместе мы добьемся успеха», — обращался к согражданам первый президент РФ Борис Ельцин накануне праздника в 1993 году.

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