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Путин предостерег США от поставок Украине дальнобойных систем

Источник:
«Россия 1»
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Россия сделает выводы в случае поставок на Украину американских ракет дальнего действия, заявил президент Владимир Путин в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1»

Поставки Киеву американских РСЗО связаны с восполнением потерь украинской боевой техники. При этом у российской стороны есть понимание того, что поставлять планируется ракеты дальностью 45-70 километров, сказал российский лидер.

«Да, но если они будут и будут поставляться, — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — отметил Путин.

Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.

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Оборона #Оружие #Армия
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