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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские «Грады» уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские «Грады» и «Ураганы» уничтожили шахту имени Челюскинцев в Петровском районе Донецке, сообщает Народная Милиция Донецкой Народной Республики (НМ ДНР).

«Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, "Градов" и "Ураганов», — говорится в телеграм-канале НМ ДНР.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка. С 2014 года, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

По данным властей ДНР, за минувшие сутки украинские войска 62 раза обстреляли Донецк. При этом погибли пять человек, еще 24, в том числе ребенок, получили ранения.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Конфликты #Армия
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