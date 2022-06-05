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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из‑за успехов России

Источник:
«Известия»
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Заявления об успехах российской армии в ходе спецоперации заставили ряд европейских союзников Украины паниковать и едва ли не ратовать за скорый мир, сообщил колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«Самой неотложной задачей для президенте США Джо Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта», — приводит «Известия» мнения Игнатиус.

Колумнист отметил, что «европейские лидеры, казалось, успокоились на этой неделе, договорившись ввести эмбарго на поставки российской нефти морем, в то время как Германия согласилась предоставить Украине мощные ПВО и танки».

По мнению Игнатиуса, от оптимизма по поводу упорного сопротивления украинских военных конфликт на Украине перешел в фазу, которая больше похожа «на долгую и изматывающую мясорубку Корейской войны».

Он привел высказывание военного историка Рика Аткинсон, напомнившего, что война — это противостояние воли враждующих сторон. «Тупиковая ситуация даст Украине время ценой ужасных затрат понять, хватит ли у нее воли дожить до тех пор, пока не появятся политически приемлемые условия», — сказал военный историк.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 мая, гуру мировой дипломатиим Генри Киссинджер заявил, что западные страны должны отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву стоит пойти на территориальные уступки.

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