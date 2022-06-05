Подавляющее большинство опрошенных россиян (77%) высказались в поддержку действий российских вооруженных сил в Украине, говорится в исследовании «Левада-центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

В том числе 47% «определенно поддерживают», и еще 30% «скорее поддерживают» действий российских вооруженных сил в Украине. Наибольшую поддержку демонстрируют старшие поколения респондентов, среди молодых «безусловная поддержка» спецоперации заметно ниже, следует из результатов опроса.

Большинство респондентов (73%) считают, что «специальная военная операция! продвигается успешно, иного мнения придерживаются 15% опрошенных. В апреле 68% полагали, что «спецоперация» проходит успешно, 17% — что неуспешно, сказано в исследовании.

Большинство респондентов (75%) считают, что «специальная военная операция» закончится победой России, еще 15% полагают, что ни одна из сторон не сможет одержать верх. В победу Украины по-прежнему практически никто не верит, отмечает «Левада-центр».

Опрос проведен 26-31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.