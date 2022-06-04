Оптическая иллюзия «черной дыры» изменила зрение испытуемых

Исследователи из Норвегии и Японии обнародовали оптическую иллюзию «черной дыры», которая может физиологически влиять на зрителя.

Картинка статичная, но смотрящий на нее человек видит образ расширяющегося овала, при взгляде на который у 86% людей увеличиваются зрачки. Чем сильнее испытуемый воспринимал иллюзию, тем заметнее реагировали на нее глаза.

Ученые считают, что такая реакция объясняется мозговыми рефлексами, которые готовят человека к изменению окружающей среды. Навигация в темноте может быть опасной, поэтому зрачки расширяются для большего поглощения света.

При этом человеческий глаз реагирует на изменения заранее, чтобы уже быть готовым что-то увидеть при наступлении темноты. В этой ситуации зрачки расширяются, чтобы улавливать больше света и лучше видеть.

Примечательно, в ходе эксперимента исследователи нарисовали несколько вариантов данной иллюзии. Сильнее всего на физиологию влиял черно-белый вариант. Если «дыра» была белой, то зрачки испытуемых незначительно сужались.