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Оптическая иллюзия «черной дыры» изменила зрение испытуемых

Источник:
Frontiersin.org
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Исследователи из Норвегии и Японии обнародовали оптическую иллюзию «черной дыры», которая может физиологически влиять на зрителя.

Картинка статичная, но смотрящий на нее человек видит образ расширяющегося овала, при взгляде на который у 86% людей увеличиваются зрачки. Чем сильнее испытуемый воспринимал иллюзию, тем заметнее реагировали на нее глаза.

Фото: © frontiersin.org

Ученые считают, что такая реакция объясняется мозговыми рефлексами, которые готовят человека к изменению окружающей среды. Навигация в темноте может быть опасной, поэтому зрачки расширяются для большего поглощения света.

При этом человеческий глаз реагирует на изменения заранее, чтобы уже быть готовым что-то увидеть при наступлении темноты. В этой ситуации зрачки расширяются, чтобы улавливать больше света и лучше видеть.

Примечательно, в ходе эксперимента исследователи нарисовали несколько вариантов данной иллюзии. Сильнее всего на физиологию влиял черно-белый вариант. Если «дыра» была белой, то зрачки испытуемых незначительно сужались.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

ponhik78

Вспомнилась прочитанная когда то фраза))) Американские самолёты-невидимки невидимы только для американских...

ponhik78

Очередной бред от иноСМИ!!! В оригинале статьи утверждается что эти специалисты изучили обломки ракеты...

Asd10

А что там у нас веревочкой подвязано, на пластилин прилеплено и палочкой притыкнуто фик догадаетесь....

Asd10

Ну... Может потому, что ВПК Америки налогоплательщикам лапшу через СМИ вешает?