Оптическая иллюзия «черной дыры» изменила зрение испытуемых

Исследователи из Норвегии и Японии обнародовали оптическую иллюзию «черной дыры», которая может физиологически влиять на зрителя.
Картинка статичная, но смотрящий на нее человек видит образ расширяющегося овала, при взгляде на который у 86% людей увеличиваются зрачки. Чем сильнее испытуемый воспринимал иллюзию, тем заметнее реагировали на нее глаза.
Ученые считают, что такая реакция объясняется мозговыми рефлексами, которые готовят человека к изменению окружающей среды. Навигация в темноте может быть опасной, поэтому зрачки расширяются для большего поглощения света.
При этом человеческий глаз реагирует на изменения заранее, чтобы уже быть готовым что-то увидеть при наступлении темноты. В этой ситуации зрачки расширяются, чтобы улавливать больше света и лучше видеть.
Примечательно, в ходе эксперимента исследователи нарисовали несколько вариантов данной иллюзии. Сильнее всего на физиологию влиял черно-белый вариант. Если «дыра» была белой, то зрачки испытуемых незначительно сужались.
ponhik78Вспомнилась прочитанная когда то фраза))) Американские самолёты-невидимки невидимы только для американских...
ponhik78Очередной бред от иноСМИ!!! В оригинале статьи утверждается что эти специалисты изучили обломки ракеты...
Asd10А что там у нас веревочкой подвязано, на пластилин прилеплено и палочкой притыкнуто фик догадаетесь....
Asd10Ну... Может потому, что ВПК Америки налогоплательщикам лапшу через СМИ вешает?