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Врач перечислила опасности дачного туалета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Myotus / CC BY-SA 4.0

Посещение дачного туалета грозит различными инфекциями, если не соблюдать правила гигиены, сообщила врач «СМ-Клиники» Анастасия Шугаева.

«Это холера, дизентерия, патогенная кишечная палочка, брюшной тиф. Причем, можно заболеть инфекцией, которой болеет сосед или его дети, если выгребная яма в его туалете не гидроизолирована», — цитирует Шугаеву «Газета.Ru».

Врач отметила, что при некачественной гидроизоляции выгребной ямы фекалии и болезнетворные бактерии попадают в грунтовые воды, потом в колодец, который находится на участке, в водоем поблизости, где купаются отдыхающие.

«Стульчак должен быть из материала, который легко моется и дезинфицируется. За ручку нужно браться салфеткой. Содержимое выгребной ямы не должно разбрызгиваться при добавлении биоотходов», — сказала Шугаева.

Врач предупредила, что в дачных туалетах могут обитать насекомые.

«Осы часто обустраивают там свои гнезда — в углах стен, под половицами. Будьте внимательны и осторожны! Проверяйте свой туалет на наличие жалящих насекомых. При обнаружении осиного гнезда прекратите пользование туалетом до тех пор, пока крылатые жильцы не будут оттуда эвакуированы», — заключила доктор.

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