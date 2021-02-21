Медведь укусил за попу пришедшую в туалет женщину

Медведь на Аляске напал на женщину в туалете — он укусил ее за попу из выгребной ямы. К счастью, серьезных увечий зверь не нанес.

Американка Шеннон Стивенс вместе с братом на снегоходах приехала отдохнуть в юрте на юго-востоке Аляски. «Я пошла в расположенный рядом туалет, села на унитаз, и сразу же что-то укусило меня за попу», — цитирует женщину The Guardian.

На крик прибежал брат и увидел, что Шеннон ранена. Туристы предположили, что нападавшей была белка или норка, но все-таки взяли фонарь, зашли в туалет, открыли крышку унитаза и увидели морду медведя — он смотрел на людей прямо из отверстия.

«Я закрыл крышку так быстро, как только мог. Сказал, что там внизу медведь, и нужно убираться отсюда. Мы быстро побежали обратно в юрту», — рассказал мужчина.

Утром брат с сестрой заметили в округе медвежьи следы. «Я полагаю, что это, наверное, не такой уж и плохой вариант для маленькой берлоги», — пошутила впоследствии американка.

Биолог из отдела охраны дикой природы Аляски Карл Кох предположил, что в туалете сидел черный медведь. Похожее животное замечали ранее на этой территории. По словам ученого, год выдался скудным на пропитание, и медведи, не набравшие достаточно жира, могут покидать берлоги раньше времени.

Также Кох подозревает, что медведь не укусил Шеннон, а только ударил лапой. «Она может быть единственным человеком на Земле, с которым когда-либо случалось подобное», — отметил биолог.