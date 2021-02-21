НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Медведь укусил за попу пришедшую в туалет женщину

Источник:
Sibnet.ru
315 0
Фото: California Department of Fish and Wildlife from Sacramento, CA, USA / CC BY 2.0

Медведь на Аляске напал на женщину в туалете — он укусил ее за попу из выгребной ямы. К счастью, серьезных увечий зверь не нанес.

Американка Шеннон Стивенс вместе с братом на снегоходах приехала отдохнуть в юрте на юго-востоке Аляски. «Я пошла в расположенный рядом туалет, села на унитаз, и сразу же что-то укусило меня за попу», — цитирует женщину The Guardian.

На крик прибежал брат и увидел, что Шеннон ранена. Туристы предположили, что нападавшей была белка или норка, но все-таки взяли фонарь, зашли в туалет, открыли крышку унитаза и увидели морду медведя — он смотрел на людей прямо из отверстия.

«Я закрыл крышку так быстро, как только мог. Сказал, что там внизу медведь, и нужно убираться отсюда. Мы быстро побежали обратно в юрту», — рассказал мужчина.

Утром брат с сестрой заметили в округе медвежьи следы. «Я полагаю, что это, наверное, не такой уж и плохой вариант для маленькой берлоги», — пошутила впоследствии американка.

Биолог из отдела охраны дикой природы Аляски Карл Кох предположил, что в туалете сидел черный медведь. Похожее животное замечали ранее на этой территории. По словам ученого, год выдался скудным на пропитание, и медведи, не набравшие достаточно жира, могут покидать берлоги раньше времени.

Также Кох подозревает, что медведь не укусил Шеннон, а только ударил лапой. «Она может быть единственным человеком на Земле, с которым когда-либо случалось подобное», — отметил биолог.

Еще по теме
Вымирающее животное впервые успешно клонировали
Такса в Новосибирске больше недели ждала дома умершего хозяина
Около 20 тысяч бездомных собак насчитали в Новосибирске
Редчайшую дикую кошку посчитают в Горном Алтае
смотреть все
Жизнь #Звери #Курьезы
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Подробности
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Как это работает
•
Модная соцсеть: почему все хотят в Clubhouse?
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученый показал реконструкцию оружия древнего воина в Сибири
Сибирь 21.02.2021 12:09
Землетрясение произошло в Туве
Сибирь 21.02.2021 11:34
СК задержал ответственных за обрушение фабрики в Норильске
Сибирь 21.02.2021 11:06
Первое в мире дисковое сердце сертифицируют в Сибири в 2021 году
Сибирь 21.02.2021 10:26
Самое популярное
Сбившего женщину с коляской новосибирца освободили из-под стражи
4911
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
4532
Путин повысил в звании самого богатого силовика России
2761
Россия продала Китаю нефть в недрах
2470
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
33
Россияне поддержали новые налоги
28
Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана
25
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
24
Кремль оценил будущее Навального
22
Матвиенко заявила о своей пенсии в 25 тысяч рублей
Sibnet.Ru