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Новосибирского подростка насмерть придавило воротами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © прокуратура Новосибирской области

Подросток после футбола раскачивался, вися на воротах, они упали и придавили его насмерть, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По предварительным данным, 2 июня 14-летний парень со знакомыми ребятами пошел на стадион спорткомплекса села Улыбино Искитимского района Новосибирской области поиграть в футбол.

После игры он начал раскачиваться на воротах, а они были не закреплены. В какой-то момент ворота перевернулись и упали на мальчика. Он умер на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Стадион муниципальный, уточняет прокуратура региона.

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Сибирь #Новосибирск #Происшествия
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pepelmetal

По планам сша, что бенз подорожал в 2 раза у них) хороший план, забористый

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Вся страна с 1991 года в один голос кричала ,что Чубайс-вор,об этом каждая собака в стране знала,но Толя...

Алекс555

Да и правят другие,а не поставленный директор.

Asd10

Да видим мы их планы. И потуги наблюдаем. Расслабься. Релакс, чувак.)