Новосибирского подростка насмерть придавило воротами

Подросток после футбола раскачивался, вися на воротах, они упали и придавили его насмерть, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По предварительным данным, 2 июня 14-летний парень со знакомыми ребятами пошел на стадион спорткомплекса села Улыбино Искитимского района Новосибирской области поиграть в футбол.

После игры он начал раскачиваться на воротах, а они были не закреплены. В какой-то момент ворота перевернулись и упали на мальчика. Он умер на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Стадион муниципальный, уточняет прокуратура региона.