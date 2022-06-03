Экономист оценил серьезность угрозы «псевдодефолта» России

Попытки западных стран устроить России «псевдодефолт» не будут иметь последствий для страны, считает доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ им. Ломоносова Максим Чирков.

Министерство финансов США не продлит лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Таким образом, Запад искусственно пытается спровоцировать технический дефолт России.

«Платеж был осуществлен в срок, но из-за различных ограничений были задержки, связанные с проведением платежа. Поэтому формально зафиксирована задержка, хотя понятно, что Россия платежеспособная страна», — рассказал экономист «Известиям».

По его мнению, последствия от подобных действий могли бы проявиться для России только при условии дальнейших массовых заимствований на внешних рынках. Но так как вложения западных инвесторов в российский госдолг сейчас находятся под санкциями, стране ничего не угрожает.

«США создают условия, при которых получатель не может иметь деньги на счету в срок, хотя плательщик все операции проводит вовремя. Я бы не стал уделять слишком много внимания этой теме», — посоветовал Чирков.

Он подчеркнул, что последствия настигнут, скорее, западную финансовую систему, так как инвесторы, видя нынешнюю покупательную способность доллара и евро, начали выходить из американских ценных бумаг.