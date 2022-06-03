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Экс‑премьер и оппозиционер Касьянов покинул Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: Dhārmikatva / CC BY-SA 4.0

Председатель Партии народной свободы («Парнас») Михаил Касьянов уехал из России, его местонахождение и дата возвращения неизвестны, сообщил заместитель политика Константин Мерзликин.

«Он в данный момент находится за границей, мне неизвестны его местонахождение и дата возвращения. У меня нет комментария дополнительного», — сказал Мерзликин ТАСС.

Партия «Парнас» была зарегистрирована в 1991 году под названием Республиканская партия России. Цель партии — борьба за европейский выбор России, сказано на ее сайте.

Михаил Касьянов в 1999-2000 годов был министром финансов России, а в 2000-2004 годах — главой российского правительства.

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Топ комментариев

pepelmetal

По планам сша, что бенз подорожал в 2 раза у них) хороший план, забористый

pkv84

Вся страна с 1991 года в один голос кричала ,что Чубайс-вор,об этом каждая собака в стране знала,но Толя...

Asd10

Да видим мы их планы. И потуги наблюдаем. Расслабься. Релакс, чувак.)

Алекс555

Да и правят другие,а не поставленный директор.