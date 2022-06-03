Экс‑премьер и оппозиционер Касьянов покинул Россию

Председатель Партии народной свободы («Парнас») Михаил Касьянов уехал из России, его местонахождение и дата возвращения неизвестны, сообщил заместитель политика Константин Мерзликин.
«Он в данный момент находится за границей, мне неизвестны его местонахождение и дата возвращения. У меня нет комментария дополнительного», — сказал Мерзликин ТАСС.
Партия «Парнас» была зарегистрирована в 1991 году под названием Республиканская партия России. Цель партии — борьба за европейский выбор России, сказано на ее сайте.
Михаил Касьянов в 1999-2000 годов был министром финансов России, а в 2000-2004 годах — главой российского правительства.
pepelmetalПо планам сша, что бенз подорожал в 2 раза у них) хороший план, забористый
pkv84Вся страна с 1991 года в один голос кричала ,что Чубайс-вор,об этом каждая собака в стране знала,но Толя...
Asd10Да видим мы их планы. И потуги наблюдаем. Расслабься. Релакс, чувак.)
Алекс555Да и правят другие,а не поставленный директор.