Экс‑премьер и оппозиционер Касьянов покинул Россию

Председатель Партии народной свободы («Парнас») Михаил Касьянов уехал из России, его местонахождение и дата возвращения неизвестны, сообщил заместитель политика Константин Мерзликин.

«Он в данный момент находится за границей, мне неизвестны его местонахождение и дата возвращения. У меня нет комментария дополнительного», — сказал Мерзликин ТАСС.

Партия «Парнас» была зарегистрирована в 1991 году под названием Республиканская партия России. Цель партии — борьба за европейский выбор России, сказано на ее сайте.

Михаил Касьянов в 1999-2000 годов был министром финансов России, а в 2000-2004 годах — главой российского правительства.