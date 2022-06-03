Усс обошел Кадырова по земельным владениям

Губернатор Красноярского края Александр Усс оказался самым крупным землевладельцем среди глав регионов, в его собственности четыре участка общей площадью почти 225 тысяч квадратных метров.

В прошлом году он также был лидером по количеству земельных владений. Доходы главы края по сравнению с предыдущим годом сократились — в 2020 году Усс заработал около 30,17 миллиона рублей. У красноярского губернатора также есть два жилых дома.

На втором и третьем месте оказались губернатор Брянской области Александр Богомаз с 99,2 тысячами квадратных метров земельных участков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко с 45 тысячами квадратных метров.

В пятерку вошел глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава Чечни задекларировал два участка общей площадью 32 тысячи квадратных метров.