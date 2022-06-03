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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев пригрозил Киеву ударом в ответ на обстрелы России

Источник:
ТАСС
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Россия ударит по центрам принятия решений, если Киев использует полученное от США вооружение против российских территорий, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, «всем понятно, что это за центры — это и министерство обороны, и генштаб, и все что угодно». «Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — сказал замглавы Совбеза.

Он подчеркнул, что Москва обратила внимание на изменение позиции Вашингтона. «Вначале президент Байден сказал, что они не будут поставлять ракетные системы залпового огня, РСЗО, особенно продвинутой дальности. А потом эта позиция была скорректирована, и было объявлено, что, во всяком случае, отдельные виды, типа HIMARS, будут поставлены», — отметил Медведев.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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Uynachalnica

Ну, Чубайс это заслужил еще более 30 лет назад, вопрос в том, почему российские правоохранительные органы...

Wolf Hound

Поздно начали проверять что то.

staff850

Радость то какая, дед снова будет строить туалеты, вывозить дрова бабушкам и вновь рассказывать что кругом...

ifhbrjd

Их тоже надо проверить на коррупцию. Вся страна знала - а они нет. Фантастика!