«Пацаны» против суперов: выходит третий сезон шокирующего шоу

Третий сезон шокирующего сериала «Пацаны», основанного на популярной линейке комиксов Гарта Энниса, выходит на Amazon Prime Video 3 июня. Шоу зарекомендовало себя как одно из самых откровенных и жестоких.

Действие сериала происходит во вселенной, где люди со сверхспособностями признаны героями и работают на корпорацию, которая платит им. Большинство из них высокомерны и коррумпированы. Сериал фокусируется на двух группах: Семерке супергероев и так называемых Пацанах, стремящихся уничтожить корпорацию и супов.

В день премьеры, как и в прошлые сезоны, выйдут сразу три серии. Всего сезон состоит из восьми эпизодов, далее они будут выходить еженедельно. Финальная серия третьего сезона запланирована на 8 июля. Ранее сообщалось, что «Пацанов» уже продлили на четвертый сезон.

Новый персонаж

В третьем сезоне противостояние Пацанов во главе с Мясником (его играет Карл Урбан) и супергероев под предводительством Хоумлендера (Энтони Старр) продолжится.

К касту присоединился звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс, который сыграет Соладтика – героя Второй мировой войны, одного из первых участников эксперимента с сывороткой V. Солдатик считается пародией на Капитана Америку из Marvel.

«Как будто Капитан Америка отказался от супергероизма и стал просто пьяным и неуместным дядей» – описывает своего героя Эклс.

В комиксах батальон Солдатика во время войны погиб в бою. Выжил только Грег Мэллори, который впоследствии вместе с Билли Бутчером основал команду Пацанов. После нескольких поражений и споров с командой Мэллори ушел.

В отличие от комиксов, в сериале будет только один Солдатик. Ранее шоураннер проекта Эрик Крипке рассказывал журналистам, что этот персонаж на экране будет сильно отличаться от того, каким он был в комиксах. Еще и поэтому из сценария было решено вырезать скандальную сцену.

Супергеройская оргия

В третьем сезоне зрители станут свидетелями секретной сексуальной вечеринки супергероев, которая проходит раз в год. На время ее проведения герои заявляют, что отправляются на борьбу с неким могущественным злом, чтобы спасти мир.

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Сериал с самого начала демонстрировал немало кровавых и жестоких событий, но оргия может стать еще более отвратительным зрелищем, поскольку в комиксах на ней происходят гнусные извращения, включая каннибализм и зоофилию. Предполагается, что Amazon смягчил сюжет. Но, согласно задумке, эта сцена должна полностью уничтожить малейшую симпатию зрителей к супергероям.

По комиксам, Солдатик принимает участие в вечеринке и на ней соглашается переспать с Хоумлендером, думая, что проходит испытание на вступление в Семерку. Изначально эту сцену включили в сюжет сериала, однако Дженсен Эклс воспротивился участию в ней.

«Как отец троих детей, сын, муж и уважающий себя человек я не могу сделать это. Я не знал, где была моя граница дозволенного, но ты нашел ее», — сказал Эклс Эрику Крипке в телефонном разговоре.

Entertainment Weekly уточняет, что Крипке позабавило это заявление, но сцену он отменил. Ранее шоураннер проекта писал в Twitter, что материалы к эпизоду «Герогазм» — самое безумное из всего, что ему доводилось видеть за всю карьеру не только свою, но и чужую.

«Мне нравится эта сцена. Это весело. Но по дюжине причин, которые будут раскрыты в сезоне, такого не будет. Мы обсуждали сцену. Она противоречит всему тому, что мы хотели раскрыть с помощью истории Солдатика», — комментировал он отказ от сцены с героями Эклса и Старра.

Финальное столкновение?

Предполагается, что в третьем сезоне Пацаны будут использовать Солдатика, чтобы добраться до Хоумлендера. В интервью Total Film Эрик Крипке намекал, что Солдатик в конечном итоге может сразиться с Хоумлендером.

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«Солдатик был еще во времена Второй мировой войны. Он расист и женоненавистник, таким и можно было бы представить кого-то из середины 1940-х годов. Пацаны пытаются разобраться в тайне Солдатика, в том, что с ним случилось. Надеются, что это поможет им найти способ уничтожить Хоумлендера. Интересно, что Хоумлендер может противостоять кому-то равному по силе», — говорил он.

Карл Урбан в интервью для The Guardian предупреждал, что продолжение «Пацанов» во многом превзошло все предыдущие эпизоды с точки зрения насилия и других вызывающих сцен. Он также рассказал, что его персонаж в третьем сезоне получит суперспособности на сутки, и это будет крайне болезненный момент.