Посмотреть за день: новые рейтинговые мини-сериалы

Сериалы, в отличие от фильмов, позволяют глубже проникнуться жизнью героев и дольше наслаждаться захватывающими историями. Но проекты в несколько сезонов могут выдержать не все. Альтернатива — короткие сериалы, которые можно посмотреть за один день.
«Вне себя»
Россия, 2021 год, детектив, 8 серий по 45 минут, 18+
Режиссеры: Александр Дулерайн, Клим Козинский
У гениального финансиста легкое психическое расстройство. Его окружают «фантомы» убитой жены и ее застрелившегося любовника-следователя. Чтобы избавиться от них, герой начинает расследование смерти жены.
Сериал снят в жанре детективной комедии с элементами мистики. Главные роли достались Евгению Стычкину, Елене Лядовой и Евгению Цыганову. Вместе с ними во «Вне себя» сыграли Аглая Тарасова, Анна Котова- Дерябина, Павел Комаров, Юрий Цурило, Иван Макаревич, Никита Тарасов, Дмитрий Колчин.
«Вне себя» уже стал громким проектом на российском и европейском телерынках. На фестивале сериалов «Пилот» Евгений Стычкин получил приз в номинации «Лучший актер».
«Водоворот»
Россия, 2020 год, криминальный детектив, 8 серий по 45
минут, 18+
Режиссер: Андрей Загидуллин
В городском коллекторе обнаруживают тела убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал.
Раскручивая дело шаг за шагом, следственная группа сталкивается лицом к лицу с
безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает
слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома.
Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев
столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными
демонами и страхами.
В «Водовороте» снялись Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Аристарх Венес, Юлия Мельникова, Алена Михайлова, Игорь Миркурбанов, Ангелина Загребина, Иван Макаревич, Ирина Алферова.
«Уборщица. История матери-одиночки»
США, 2021 год, драма, 10 серий по 50 минут, 18+
Режиссеры: Джон Уэллс, Хелен Шейвер, Зинга Стюарт
Молодая женщина Алекс сбегает от мужа из-за домашнего насилия. Став матерью-одиночкой, она ищет работу, но ее принимают только на должность уборщицы. Чтобы уберечь себя и свою дочь Мэдди от бедности, Алекс принимается за дело.
В сериале снялась Маргарет Куэлли («Однажды… в Голливуде») в роли Алекс. В актерский состав «Уборщицы» также вошли Ник Робинсон («С любовью, Саймон»), Аника Нони Роуз («Принцесса и лягушка»), Трейси Вилар («Планета Ка-Пэкс»), Билли Берк («Сумерки»), Энди МакДауэлл («День сурка»).
«Просто представь, что мы знаем»
Россия, 2020 год, драма, 4 серии по 40 минут, 18+
Режиссер: Роман Волобуев
Юные и амбициозные создательницы новостного телеграм-канала «ППЧМЗ» (Просто представь, что мы знаем) стремительно набирают сотни тысяч подписчиков. Для них это только начало: девушки полны идей, энергии и не собираются останавливаться.
Обратная сторона медали — их скандальные разоблачения и просроченные кредиты. Помочь избавиться от финансовых проблем предлагает крупный инвестор. Но у него есть условие — принять в команду известного в прошлом журналиста — «совесть эпохи 2010-х» Евгения Малышева.
С его приходом в ППЧМЗ все решения коллегам придется принимать вместе: проверять ли информацию, публиковать ли фейки, бороться ли за новых подписчиков.
Главные роли в сериале исполнили Рина Гришина, Анфиса Черных, Катя Федина, Евгений Стычкин. Режиссер проекта — Роман Волобуев («Последний министр»).
«Кафедра»
США, 2021 год, комедия, 6 серий по 30 минут, 16+
Режиссер: Дэниэл Грэй Лонгино
В центре сюжета Ким Джи-юн — первая женщина азиатского происхождения, возглавившая кафедру английского языка в престижном Университете Северной Каролины в Пемброке.
На нее сразу же обрушивается множество проблем: одна из старейших преподавательниц в ярости, что получила кабинет в подвале, начальство выдает Джи-юн список пожилых кандидатов на увольнение, один из любимых студентами лекторов Билл Добсон не может смириться с кончиной жены и отъездом дочери в колледж, поэтому регулярно закладывает за воротник и опаздывает на занятия...
Вдобавок Джи-юн никак не может найти общий язык с приемной дочерью. Ситуация в университете осложняется, когда Билл в шутку показывает на лекции зигу (нацистское приветствие), и видео с этим распространяется в интернете.
«Карамора»
Россия, 2021 год, фэнтези, 8 серий по 51 минуте, 18+
Режиссер: Данила Козловский
Сюжет сериала развивается в альтернативной реальности. Зрители оказываются в дореволюционной России начала ХХ века.
Молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную Алину в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Теперь он готов на все, чтобы отомстить за потерянную любовь.
Раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что сила тех, кому он противостоит, лежит далеко за пределами человеческих возможностей.
В сериале «Карамора» снялись Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Никита Кукушкин, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Поднозов.
«Топи»
Россия, 2021 год, триллер, 7 серий по 55 минут, 18+
Режиссер: Владимир Мирзоев
В центре сюжета несколько молодых людей из Москвы, которые бегут от проблем в отдаленный монастырь, расположенный неподалеку от деревни Топи в Архангельской области.
Среди героев — умирающий от рака создатель популярного мессенджера Денис, журналист провластного медиа Максим, Катя, которую накануне свадьбы бросил жених, чеченка Эля, которую пытаются насильно выдать замуж, и Соня — девушка из строгой православной семьи, переживающая из-за смерти сестры.
По прибытии герои выясняют, что монастырь заброшен, местные жители ведут себя крайне странно. А затем один из молодых людей и вовсе пропадает. Решив остановиться в деревне, они начинают поиски и все больше погружаются в мир Топей, полный тайн.
Главные роли в сериале сыграли Иван Янковский (Денис) ,Тихон Жизневский (Максим), Анастасия Крылова (Соня), Катерина Шпица (Катя), Софья Володчинская (Эля).