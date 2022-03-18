Посмотреть за день: новые рейтинговые мини-сериалы

Сериалы, в отличие от фильмов, позволяют глубже проникнуться жизнью героев и дольше наслаждаться захватывающими историями. Но проекты в несколько сезонов могут выдержать не все. Альтернатива — короткие сериалы, которые можно посмотреть за один день.

«Вне себя»

Россия, 2021 год, детектив, 8 серий по 45 минут, 18+

Режиссеры: Александр Дулерайн, Клим Козинский

У гениального финансиста легкое психическое расстройство. Его окружают «фантомы» убитой жены и ее застрелившегося любовника-следователя. Чтобы избавиться от них, герой начинает расследование смерти жены.

Сериал снят в жанре детективной комедии с элементами мистики. Главные роли достались Евгению Стычкину, Елене Лядовой и Евгению Цыганову. Вместе с ними во «Вне себя» сыграли Аглая Тарасова, Анна Котова- Дерябина, Павел Комаров, Юрий Цурило, Иван Макаревич, Никита Тарасов, Дмитрий Колчин.

«Вне себя» уже стал громким проектом на российском и европейском телерынках. На фестивале сериалов «Пилот» Евгений Стычкин получил приз в номинации «Лучший актер».

«Водоворот»

Россия, 2020 год, криминальный детектив, 8 серий по 45 минут, 18+

Режиссер: Андрей Загидуллин

В городском коллекторе обнаруживают тела убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая дело шаг за шагом, следственная группа сталкивается лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома.

Фото: © кадр из сериала «Водоворот»

Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.

В «Водовороте» снялись Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Аристарх Венес, Юлия Мельникова, Алена Михайлова, Игорь Миркурбанов, Ангелина Загребина, Иван Макаревич, Ирина Алферова.

«Уборщица. История матери-одиночки»

США, 2021 год, драма, 10 серий по 50 минут, 18+

Режиссеры: Джон Уэллс, Хелен Шейвер, Зинга Стюарт

Молодая женщина Алекс сбегает от мужа из-за домашнего насилия. Став матерью-одиночкой, она ищет работу, но ее принимают только на должность уборщицы. Чтобы уберечь себя и свою дочь Мэдди от бедности, Алекс принимается за дело.

В сериале снялась Маргарет Куэлли («Однажды… в Голливуде») в роли Алекс. В актерский состав «Уборщицы» также вошли Ник Робинсон («С любовью, Саймон»), Аника Нони Роуз («Принцесса и лягушка»), Трейси Вилар («Планета Ка-Пэкс»), Билли Берк («Сумерки»), Энди МакДауэлл («День сурка»).

«Просто представь, что мы знаем»

Россия, 2020 год, драма, 4 серии по 40 минут, 18+

Режиссер: Роман Волобуев

Юные и амбициозные создательницы новостного телеграм-канала «ППЧМЗ» (Просто представь, что мы знаем) стремительно набирают сотни тысяч подписчиков. Для них это только начало: девушки полны идей, энергии и не собираются останавливаться.

Фото: © кадр из сериала «ППЧМЗ»

Обратная сторона медали — их скандальные разоблачения и просроченные кредиты. Помочь избавиться от финансовых проблем предлагает крупный инвестор. Но у него есть условие — принять в команду известного в прошлом журналиста — «совесть эпохи 2010-х» Евгения Малышева.

С его приходом в ППЧМЗ все решения коллегам придется принимать вместе: проверять ли информацию, публиковать ли фейки, бороться ли за новых подписчиков.

Главные роли в сериале исполнили Рина Гришина, Анфиса Черных, Катя Федина, Евгений Стычкин. Режиссер проекта — Роман Волобуев («Последний министр»).

«Кафедра»

США, 2021 год, комедия, 6 серий по 30 минут, 16+

Режиссер: Дэниэл Грэй Лонгино

В центре сюжета Ким Джи-юн — первая женщина азиатского происхождения, возглавившая кафедру английского языка в престижном Университете Северной Каролины в Пемброке.

На нее сразу же обрушивается множество проблем: одна из старейших преподавательниц в ярости, что получила кабинет в подвале, начальство выдает Джи-юн список пожилых кандидатов на увольнение, один из любимых студентами лекторов Билл Добсон не может смириться с кончиной жены и отъездом дочери в колледж, поэтому регулярно закладывает за воротник и опаздывает на занятия...

Вдобавок Джи-юн никак не может найти общий язык с приемной дочерью. Ситуация в университете осложняется, когда Билл в шутку показывает на лекции зигу (нацистское приветствие), и видео с этим распространяется в интернете.

«Карамора»

Россия, 2021 год, фэнтези, 8 серий по 51 минуте, 18+

Режиссер: Данила Козловский

Сюжет сериала развивается в альтернативной реальности. Зрители оказываются в дореволюционной России начала ХХ века.

Молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную Алину в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Теперь он готов на все, чтобы отомстить за потерянную любовь.

Фото: © кадр из сериала «Карамора»

Раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что сила тех, кому он противостоит, лежит далеко за пределами человеческих возможностей.

В сериале «Карамора» снялись Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Никита Кукушкин, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Поднозов.

«Топи»

Россия, 2021 год, триллер, 7 серий по 55 минут, 18+

Режиссер: Владимир Мирзоев

В центре сюжета несколько молодых людей из Москвы, которые бегут от проблем в отдаленный монастырь, расположенный неподалеку от деревни Топи в Архангельской области.

Среди героев — умирающий от рака создатель популярного мессенджера Денис, журналист провластного медиа Максим, Катя, которую накануне свадьбы бросил жених, чеченка Эля, которую пытаются насильно выдать замуж, и Соня — девушка из строгой православной семьи, переживающая из-за смерти сестры.

По прибытии герои выясняют, что монастырь заброшен, местные жители ведут себя крайне странно. А затем один из молодых людей и вовсе пропадает. Решив остановиться в деревне, они начинают поиски и все больше погружаются в мир Топей, полный тайн.

Главные роли в сериале сыграли Иван Янковский (Денис) ,Тихон Жизневский (Максим), Анастасия Крылова (Соня), Катерина Шпица (Катя), Софья Володчинская (Эля).