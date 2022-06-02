Школу вождения электросамокатов откроют в Новосибирске

Крупнейший российский сервис кикшеринга Whoosh откроет школу вождения электросамокатов в Новосибирске, участники бесплатно получат навыки вождения, сообщает компания.

Электросамокаты пользуются популярностью у новосибирцев, но часто приводят к авариям и столкновениям, в которых часто страдают дети.

С 3 по 5 июня на Михайловской набережной каждый желающий сможет пройти бесплатное обучение основным правилам безопасного вождения электросамокатов. 3 июня занятия пройдут с 12.00 до 20.00, а 4 и 5 июня с 14.00 до 21.00.

Участникам расскажут, как устроен самокат, как начать поездку, где можно и где нельзя двигаться на электросамокате, принципы ответственного вождения, на что необходимо обращать внимание во время движения, как действовать в экстренных случаях, как завершать поездку и парковать самокат.

Курс обучения займет не более 10 минут. Рассказывать о правилах будут специалисты сервиса. Закрепить знания можно будет, пройдя тест. После окончания обучения пользователи смогут совершить бесплатную тестовую поездку на специально отведенной территории для закрепления практических навыков.