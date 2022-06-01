Раскрыта тайна различия цветов Урана и Нептуна

Исследователи выяснили, почему имеющие похожую массу, размеры и состав атмосферы Нептун и Уран выглядят по-разному.

Для этого были использованы данные космического телескопа Hubble, инфракрасного телескопа NASA и Северного телескопа на острове Гавайи, говорится в статье ученых, опубликованной на сайте Оксфордского университета.

Для наблюдателей обе планеты имеют голубой цвет, но Нептун выглядит ярко-голубым по сравнению с тусклым соседом. Долгое время такое визуальное различие оставалось загадкой, так как эти космические тела фактически являются «близнецами» по основным характеристикам.

Уран и Нептун Фото: © NASA

Астрономы разработали модель для описания аэрозольных слоев в атмосферах Нептуна и Урана, которая одновременно соответствует наблюдениям отраженного солнечного света от ультрафиолетовых до ближних инфракрасных длин волн.

Оказалось, что на Нептуне и Уране существуют три слоя метанового тумана. При этом они располагаются на разных высотах в атмосферах. На Уране средний слой тумана толще, чем на Нептуне. Именно этим объясняются различия в цвете.

Разница в толщине слоев возникла из-за того, что Нептун имеет более активную, турбулентную атмосферу, чем Уран. В итоге планета более интенсивно производит метановый снег, что снижает количество тумана и придает ей глубокий голубой оттенок.