Группировка «Ленинград» выпустила песню про оспу обезьян

Группа «Ленинград» опубликовала на YouTube песню «Оспа», где дала совет, как не заразиться вирусным заболеванием. Текст песни содержит ненормативную лексику.

Новый трек исполнила певица Зоя, которая присоединилась к группировке год назад. В начале песни Зоя вспоминает, как кто-то в Китае «съел летучую мышь», а потом во всем мире началась пандемия коронавируса.

В припеве «Ленинград» дает совет: не занимайтесь сексом с обезьянами, чтобы не заразиться оспой. Также в тексте отмечается, что распространять болезнь начали люди нетрадиционной ориентации.

Пользователи Сети бурно отреагировали на премьеру, написав в комментариях к ролику, что «Ленинград» попал в цель новой песней. Видео за 16 часов посмотрели почти 1,5 миллиона раз, а ролик закрепился на первом месте в трендах YouTube.