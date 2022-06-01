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Группировка «Ленинград» выпустила песню про оспу обезьян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Группа «Ленинград» опубликовала на YouTube песню «Оспа», где дала совет, как не заразиться вирусным заболеванием. Текст песни содержит ненормативную лексику.

Новый трек исполнила певица Зоя, которая присоединилась к группировке год назад. В начале песни Зоя вспоминает, как кто-то в Китае «съел летучую мышь», а потом во всем мире началась пандемия коронавируса.

В припеве «Ленинград» дает совет: не занимайтесь сексом с обезьянами, чтобы не заразиться оспой. Также в тексте отмечается, что распространять болезнь начали люди нетрадиционной ориентации.

Пользователи Сети бурно отреагировали на премьеру, написав в комментариях к ролику, что «Ленинград» попал в цель новой песней. Видео за 16 часов посмотрели почти 1,5 миллиона раз, а ролик закрепился на первом месте в трендах YouTube.

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